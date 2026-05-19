Решится ли Лукашенко атаковать Украину: ИИ спрогнозировал главные риски

Угроза наступления из Беларуси может быть потенциально высока. О том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины, говорил и президент Украины Владимир Зеленский, и бывшие чиновники и военные. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта стоит ли ждать атаки из Беларуси в ближайшее время.

План Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT прогнозирует, что в 2026 году риск полномасштабного наступления из Беларуси остается умеренным, но не критическим. Кремль может использовать это направление в качестве инструмента психологического давления и принуждения Украины держать значительные силы на севере. Если Москва накопит резервы или захочет сорвать переговорный процесс, то угроза резко возрастет. Однако на сегодняшний день Беларусь больше выглядит как военный плацдарм для демонстрации силы, а не как стартовая точка нового большого вторжения.

Чат-бот Gemini считает, что повторное масштабное наступление сухопутных войск из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно. Лукашенко до последнего будет избегать прямого привлечения своей армии, понимая катастрофические последствия собственного режима. Территория Беларуси будет использоваться в качестве плацдарма для демонстрационных маневров, сковывания украинских резервов и радиоэлектронной борьбы. Настоящая угроза остается преимущественно воздушной (ракеты и дроны), а не сухопутной. Ситуация может измениться только в случае большого успеха РФ на других фронтах, что заставит Минск капитулировать перед требованиями Кремля.

Чат-бот Deepseek считает, что прямой широкомасштабной атаки со стороны Беларуси в ближайшие месяцы не произойдет. В то же время Кремль использует обучение в качестве прикрытия для сковывания украинских резервов и усиления ракетно-дроновых ударов с северного направления. Однако следует готовиться к провокациям и диверсиям, ведь Лукашенко остается марионеткой Путина, и при благоприятных обстоятельствах (например, резком ослаблении ВСУ на востоке) сценарий вторжения может стать реальностью.

Чат-бот Grok считает, что такая угроза существует и будет оставаться, пока идет война и существует режим Лукашенко. Но полноценное масштабное наступление из Беларуси в этом году маловероятно. Россия может использовать территорию для отвлекающих маневров, диверсий или ограниченных рейдов, чтобы растянуть украинские силы. Более реальная перспектива это постепенное втягивание Минска в роли платформы для российских операций, а не самостоятельного участника. Украина должна продолжать укреплять север, развивать разведку и возможности для сдерживания.

Таким образом, все четыре модели искусственного интеллекта сходятся в том, что угроза Беларуси для Украины сохраняется, но сценарий полномасштабного наступления в ближайшее время не выглядит базовым. Скорее всего, Кремль и дальше будет использовать белорусское направление как инструмент давления, чтобы заставлять Украину держать значительные силы на севере и создавать постоянную атмосферу опасности. В то же время риски недооценивать нельзя. Если Россия получит преимущество на других участках фронта или накопит достаточные резервы, то ситуация может быстро измениться. Поэтому Украине необходимо продолжать укрепление границы, усиливать разведку и быть готовой к любому развитию событий на северном направлении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, к чему готовится Беларусь.



