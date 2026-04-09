Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський попередив про нову ціль Путіна: після Донбасу буде намагатися захопити два великих міста
Зеленський попередив про нову ціль Путіна: після Донбасу буде намагатися захопити два великих міста

Президент заявив про небезпечну недооцінку Кремля у США та розкрив, чому переговори можуть зайти в глухий кут

9 квітня 2026, 12:22
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін не обмежиться захопленням Донбасу й уже може планувати наступ на великі українські міста. За його словами, наступними потенційними цілями Кремля є Дніпро та Харків. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю подкасту The Rest is Politics, коментуючи перспективи мирних переговорів. 

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер підкреслив, що частина американського політичного істеблішменту, зокрема команда Дональд Трамп, недооцінює справжні наміри Москви.

На думку президента, проблема полягає в тому, що окремі переговорники США більше контактували з російською стороною, ніж з українською. Йдеться, зокрема, про Стів Віткофф та Джаред Кушнер. За словами Зеленського, представники США неодноразово відвідували Москву, тоді як до Києва не приїжджали.

Президент наголосив, що така асиметрія у спілкуванні могла вплинути на сприйняття ситуації. Він також застеріг, що віра у можливість домовитися з Путіним без урахування реальних ризиків є небезпечною.

Окремо Зеленський звернув увагу на те, що деякі американські політики недооцінюють значення Донбасу для України. Водночас, за його словами, Кремль може використати будь-які поступки як плацдарм для подальшої ескалації.

Український президент підсумував: без чіткого розуміння стратегічних цілей Росії переговорний процес ризикує перетворитися на інструмент затягування війни, а не її завершення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Володимиром Путіним, однак поставив умови щодо місця зустрічі. У своєму інтерв'ю телеканалу RAI він уточнив, що ця зустріч не повинна відбутися ані в Києві, ані в Москві. Однак, за словами Зеленського, є безліч інших можливих локацій для переговорів, і він готовий обговорювати це. Можливими варіантами для таких переговорів можуть бути країни Близького Сходу, європейські держави або навіть США.




