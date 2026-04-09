Зеленский предупредил о новой цели Путина: после Донбасса будет пытаться захватить два больших города
Зеленский предупредил о новой цели Путина: после Донбасса будет пытаться захватить два больших города

Президент заявил об опасной недооценке Кремля в США и раскрыл, почему переговоры могут зайти в тупик

9 апреля 2026, 12:22
Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин не ограничится захватом Донбасса и может планировать наступление на крупные украинские города. По его словам, следующими потенциальными целями Кремля являются Днепр и Харьков. Об этом Зеленский заявил в интервью подкасту The Rest is Politics, комментируя перспективы мирных переговоров.

Украинский лидер подчеркнул, что часть американского политического истеблишмента, в частности, команда Дональд Трамп, недооценивает истинные намерения Москвы.

По мнению президента, проблема заключается в том, что некоторые переговорщики США больше контактировали с российской стороной, чем с украинской. Речь идет, в частности, о Стиве Виткоффе и Джареде Кушнере. По словам Зеленского, представители США неоднократно посещали Москву, в то время как в Киев не приезжали.

Президент подчеркнул, что такая асимметрия в общении могла повлиять на восприятие ситуации. Он также предостерег, что вера в возможность договориться с Путиным без учета реальных рисков опасна.

Отдельно Зеленский обратил внимание на то, что некоторые американские политики недооценивают значение Донбасса для Украины. В то же время, по его словам, Кремль может использовать любые уступки в качестве плацдарма для дальнейшей эскалации.

Украинский президент подытожил: без четкого понимания стратегических целей России переговорный процесс рискует превратиться в инструмент затягивания войны, а не ее завершения.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, однако поставил условия относительно места встречи. В своем интервью телеканалу RAI он уточнил, что эта встреча не должна пройти ни в Киеве, ни в Москве. Однако, по словам Зеленского, существует множество других возможных локаций для переговоров, и он готов обсуждать это. Возможными вариантами таких переговоров могут быть страны Ближнего Востока, европейские государства или даже США.




