Зеленський попередив про новий ризик: як РФ може спробувати піти на Київ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про серію стратегічних нарад із командирами армійських корпусів, під час яких особливу увагу приділили ситуації на прикордонних напрямках та можливим діям російської армії. Одним із ключових питань стало обговорення різних сценаріїв розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку з урахуванням інформації української розвідки.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, у зустрічах взяли участь керівник Офісу військового розвитку Євгеній Хмара, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, а також командири 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го армійських корпусів і 30-го корпусу морської піхоти.

Президент зазначив, що військові доповіли про поточну ситуацію на своїх ділянках фронту, активність російських військ, оцінку планів противника та можливості українських Сил оборони для протидії потенційним загрозам. Окремий акцент було зроблено на захисті прикордонних територій, які залишаються одним із пріоритетів оборонної стратегії.

Під час наради також проаналізували безпекову ситуацію на півдні країни. Зокрема, обговорювалися заходи із захисту Херсона, громад Дніпропетровської області та Нікополя, які регулярно зазнають атак російських безпілотників і артилерії. Одним із головних завдань Зеленський назвав посилення протидії ворожим дронам, зміцнення фронтової протиповітряної оборони та забезпечення військових необхідними ресурсами.

Крім цього, учасники наради визначили подальші кроки щодо продовження корпусної реформи української армії. Президент подякував командирам за службу та наголосив, що держава продовжує готуватися до будь-яких сценаріїв розвитку подій, враховуючи постійні спроби Росії знайти нові способи затягування та розширення війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський розглядає можливість зміни головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела. За інформацією видання, найвірогіднішим кандидатом на посаду голови ЗСУ називають командувача Об'єднаних сил генерал-майора Михайла Драпатого.



