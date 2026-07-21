Сирському шукають заміну: на Заході розкрили, кого Зеленський може поставити на чолі ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість зміни головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела. За інформацією видання, найвірогіднішим кандидатом на посаду голови ЗСУ називають командувача Об'єднаних сил генерал-майора Михайла Драпатого.

Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами одного із співрозмовників Bloomberg, рішення про кадрові перестановки може бути прийняте вже найближчими днями. Однак інше джерело наголошує, що остаточного рішення президент поки що не прийняв. Більше того, у списку потенційних претендентів на посаду головнокомандувача, за даними агентства, розглядаються одразу одинадцять кандидатів.

Як зазначає Bloomberg, обговорення можливої заміни Сирського відбувається на тлі суспільного тиску та масштабних протестів, учасники яких вимагають кадрових змін у військовому керівництві країни.

Водночас офіційного підтвердження інформації наразі немає. Радник президента Дмитро Литвин відмовився докладно коментувати публікацію, лише зауваживши, що звільнення Сирського у понеділок виглядає малоймовірним.

Генеральний штаб ЗСУ також виступив із окремою заявою, наголосивши, що станом на 20 липня Олександр Сирський продовжує виконувати обов'язки головнокомандувача, а жодних офіційних рішень про його звільнення не приймалося.

Додатковий інтерес до ситуації викликало повідомлення Володимира Зеленського про зустріч із Михайлом Драпатим. Президент підтвердив переговори з командувачем Об'єднаних сил, проте не згадав про якісь кадрові зміни у вищому військовому керівництві України. Наразі інформація Bloomberg залишається непідтвердженою офіційними рішеннями української влади.

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