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Сырскому ищут замену: на Западе раскрыли, кого Зеленский может поставить во главе ВСУ

Источники говорят о возможной смене главнокомандующего уже в ближайшие дни, однако в Генштабе утверждают, что кадровых решений пока нет

21 июля 2026, 07:10
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность смены главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По информации издания, наиболее вероятным кандидатом на должность главы ВСУ называют командующего Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого.

Сырскому ищут замену: на Западе раскрыли, кого Зеленский может поставить во главе ВСУ

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам одного из собеседников Bloomberg, решение о кадровых перестановках может быть принято уже в ближайшие дни. Однако другой источник подчеркивает, что окончательного решения президент пока не принял. Более того, в списке потенциальных претендентов на должность главнокомандующего, по данным агентства, рассматриваются сразу одиннадцать кандидатов.

Как отмечает Bloomberg, обсуждение возможной замены Сырского происходит на фоне общественного давления и масштабных протестов, участники которых требуют кадровых изменений в военном руководстве страны.

В то же время официального подтверждения информации пока нет. Советник президента Дмитрий Литвин отказался подробно комментировать публикацию, лишь отметив, что увольнение Сырского в понедельник выглядит маловероятным.

Генеральный штаб ВСУ также выступил с отдельным заявлением, подчеркнув, что по состоянию на 20 июля Александр Сырский продолжает исполнять обязанности главнокомандующего, а никаких официальных решений о его увольнении не принималось.

Дополнительный интерес к ситуации вызвало сообщение Владимира Зеленского о встрече с Михаилом Драпатым. Президент подтвердил переговоры с командующим Объединенными силами, однако не упомянул о каких-либо кадровых изменениях в высшем военном руководстве Украины. На данный момент информация Bloomberg остается неподтвержденной официальными решениями украинской власти.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-20/zelenskyy-weighs-ousting-unpopular-army-chief-after-protests
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