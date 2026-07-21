Зеленский предупредил о новом риске: как РФ может попытаться пойти на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серии стратегических совещаний с командирами армейских корпусов, в ходе которых особое внимание было уделено ситуации на пограничных направлениях и возможным действиям российской армии. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение разных сценариев развития событий на Черниговско-Киевском направлении с учетом информации украинской разведки.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, во встречах приняли участие руководитель Офиса военного развития Евгений Хмара, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, а также командиры 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го армейских корпусов и 30-го корпуса.

Президент отметил, что военные доложили о текущей ситуации на своих участках фронта, активности российских войск, оценке планов противника и возможности украинских Сил обороны для противодействия потенциальным угрозам. Отдельный акцент был сделан на защите приграничных территорий, остающихся одним из приоритетов оборонной стратегии.

В ходе совещания также проанализировали ситуацию безопасности на юге страны. В частности, обсуждались мероприятия по защите Херсона, общин Днепропетровской области и Никополя, которые регулярно подвергаются атакам российских беспилотников и артиллерии. Одной из главных задач Зеленский назвал усиление противодействия вражеским дронам, укрепление фронтовой противовоздушной обороны и обеспечение военных необходимыми ресурсами.

Кроме этого, участники совещания определили дальнейшие шаги по продолжению корпусной реформы украинской армии. Президент поблагодарил командиров за службу и подчеркнул, что государство продолжает готовиться к любым сценариям развития событий, учитывая постоянные попытки России найти новые способы затягивания и расширения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность смены главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По информации издания, наиболее вероятным кандидатом на должность главы ВСУ называют командующего Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого.



