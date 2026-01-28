logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський попередив про новий масований удар РФ та звернувся до партнерів
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський попередив про новий масований удар РФ та звернувся до партнерів

За словами президента, кожен із таких російських ударів дискредитує дипломатичні розмови

28 січня 2026, 21:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований удар по Україні. 

Зеленський попередив про новий масований удар РФ та звернувся до партнерів

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Інформацію про це підтверджує українська розвідка. Потрібно, щоб США, Європа та всі партнери розуміли, як кожен із таких російських ударів дискредитує дипломатичні розмови, сказав президент у новому відеозверненні. 

"Коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли і американці говорять із росіянами, і європейці намагаються, треба, щоб уся ця дипломатія мала реальну вагу для людей – реальне значення в ситуації зараз", — зазначив Зеленський. 

За його словами, коли російські удари продовжуються, штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат. 

"Треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни. У світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою – заради миру. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так", — наголосив Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", Одним і центральним невирішеним питанням у переговорному процесі щодо завершення війни РФ проти України залишаються територіальні претензії Кремля на Донбас. Переговори триватимуть цього тижня. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час виступу в Сенаті. За його словами, плануються двосторонні зустрічі між РФ та Україною, можлива також присутність США.

Видання "Коментарі" також писало, що Україна не має наміру приймати безглузді гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Про це заявила посол України в НАТО Олена Гетьманчук в авторській статті The Telegraph. За її словами, на відміну від 2015 року та Мінських угод, сьогодні захист від майбутнього російського вторгнення розглядається Києвом як невід'ємна частина будь-якого мирного врегулювання.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/znayemo-sho-rosiyani-gotuyutsya-do-novogo-udaru-rozvidka-day-102625
Теги:

Новини

Всі новини