Зеленський попередив про новий масований удар РФ та звернувся до партнерів



















Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований удар по Україні.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Інформацію про це підтверджує українська розвідка. Потрібно, щоб США, Європа та всі партнери розуміли, як кожен із таких російських ударів дискредитує дипломатичні розмови, сказав президент у новому відеозверненні.

"Коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли і американці говорять із росіянами, і європейці намагаються, треба, щоб уся ця дипломатія мала реальну вагу для людей – реальне значення в ситуації зараз", — зазначив Зеленський.

За його словами, коли російські удари продовжуються, штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат.

"Треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни. У світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою – заради миру. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так", — наголосив Зеленський.

