Одним і центральним невирішеним питанням у переговорному процесі щодо завершення війни РФ проти України залишаються територіальні претензії Кремля на Донбас.

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

Переговори триватимуть цього тижня. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час виступу в Сенаті.

За його словами, плануються двосторонні зустрічі між РФ та Україною, можлива також присутність США. Однак, "це не будуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер".

"Я знаю, що ведеться активна робота, щоб спробувати з’ясувати, чи можна узгодити позиції обох сторін з цього питання. Це все ще міст, який ми не перейшли. Це, як і раніше, розрив, але, принаймні, нам удалося звузити коло питань до одного центрального, і, імовірно, воно буде дуже складним, але, тим не менш, над ним триває робота", — сказав Рубіо.

Держсекретар США визнав, що для України "політично складно навіть розглядати ідею про зміну кордонів".

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", державний секретар США Марко Рубіо заявив, що вже досягнуто загальної домовленості щодо гарантій безпеки України. За його словами, сторони обговорюють гарантії безпеки, які можуть передбачати направлення в Україну військ Великої Британії та Франції. Водночас наголосив на важливості підтримки такого рішення з боку США.

Видання "Коментарі" також писало, що Україна не має наміру приймати безглузді гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Про це заявила посол України в НАТО Олена Гетьманчук в авторській статті The Telegraph. За її словами, на відміну від 2015 року та Мінських угод, сьогодні захист від майбутнього російського вторгнення розглядається Києвом як невід'ємна частина будь-якого мирного врегулювання.