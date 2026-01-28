Для завершения войны между Россией и Украиной остался один вопрос: Рубио сделал заявление

Одним и центральным нерешенным вопросом в переговорном процессе по завершению войны РФ против Украины остаются территориальные претензии Кремля на Донбасс.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Переговоры будут продолжаться на этой неделе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате.

По его словам, планируются двусторонние встречи между РФ и Украиной, возможно также присутствие США. Однако "это не будут Стив Виткофф и Джаред Кушнер".

"Я знаю, что ведется активная работа, чтобы попытаться выяснить, можно ли согласовать позиции обеих сторон по этому вопросу. Это все еще мост, который мы не перешли. Это по-прежнему разрыв, но, по крайней мере, нам удалось сузить круг вопросов к одному центральному, и, вероятно, он будет очень сложным, но, тем не менее, над ним идет работа", — сказал Рубио.

Госсекретарь США признал, что для Украины "политически сложно даже рассматривать идею об изменении границ".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что уже достигнута общая договоренность о гарантиях безопасности Украины. По его словам, стороны обсуждают гарантии безопасности, которые могут предусматривать направление в Украину войск Великобритании и Франции. В то же время отметил важность поддержки такого решения со стороны США.

Издание "Комментарии" также писало, что Украина не намерена принимать бессмысленные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявила посол Украины в НАТО Елена Гетьманчук в авторской статье The Telegraph. По ее словам, в отличие от 2015 года и Минских соглашений сегодня защита от будущего российского вторжения рассматривается Киевом как неотъемлемая часть любого мирного урегулирования.