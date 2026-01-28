

















Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Информацию об этом подтверждает украинская разведка. Нужно чтобы США, Европа и все партнеры понимали, как каждый из таких российских ударов дискредитирует дипломатические разговоры, сказал президент в новом видеообращении.

"Когда есть столько дипломатических усилий, чтобы завершить эту войну, когда и американцы говорят с россиянами, и европейцы пытаются, надо, чтобы вся эта дипломатия имела реальный вес для людей — реальное значение в ситуации сейчас", — отметил Зеленский.

По его словам, когда российские удары продолжаются, штурмы продолжаются, людям сложно чувствовать, что дипломатия конструктивна и может принести результат.

"Нужно думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны. В мире есть сила, чтобы это обеспечить. Надо только пользоваться этой силой – ради мира. Благодарю всех, кто воспринимает ситуацию именно так", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", Одним и центральным нерешенным вопросом в переговорном процессе по завершению войны РФ против Украины остаются территориальные претензии Кремля на Донбасс. Переговоры будут продолжаться на этой неделе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, планируются двусторонние встречи между РФ и Украиной, возможно также присутствие США.

Издание "Комментарии" также писало, что Украина не намерена принимать бессмысленные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявила посол Украины в НАТО Елена Гетьманчук в авторской статье The Telegraph. По ее словам, в отличие от 2015 года и Минских соглашений сегодня защита от будущего российского вторжения рассматривается Киевом как неотъемлемая часть любого мирного урегулирования.