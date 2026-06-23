Зеленський підвищує ставки: чому ультиматум Лукашенку небезпечний для України

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський минулого тижня попередив лідера Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність вимкнути ретранслятори, які допомагають Росії обстрілювати територію України. Він заявив, що інакше Україна їх вимкне сама.
Зеленський і Лукашенко. Фото портал "Коментарі"
Політичний консультант Володимир Фесенко зазначив, що такі попередження не варто оголошувати публічно. За його словами, силу потрібно проявляти до тієї країни, яка напала.
За словами політолога, Білорусь не зможе відповісти такими ж ударами, як Росія, однак через територію Білорусі можуть полетіти російські ракети. Також, попередив Фесенко, це може стати нагодою для ворога повноцінно втягнути Білорусь у війну проти України та відкрити новий фронт протяжністю до 1000 км.
Критично, за словами експерта, на це можуть відреагувати політики в США та Європі.
Коли йдеться про ультиматуми, підсумував експерт, треба бути вкрай обережними і краще уникати такої форми у публічному прояві.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як зміниться війна, якщо Україна вдарить по Білорусі за версією ШІ.