Зеленський підвищує ставки: чому ультиматум Лукашенку небезпечний для України

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня попередив лідера Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність вимкнути ретранслятори, які допомагають Росії обстрілювати територію України. Він заявив, що інакше Україна їх вимкне сама.

Зеленський і Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Політичний консультант Володимир Фесенко зазначив, що такі попередження не варто оголошувати публічно. За його словами, силу потрібно проявляти до тієї країни, яка напала.

“У випадку з Білоруссю не треба грати в Путіна та Трампа. Попереджати — так, вимагати — так, але без публічних ультиматумів, обмежених термінами. Тому що ось мине цей термін і що далі? Завдавати удару по Білорусі? Давайте враховувати негативні наслідки – їх буде дуже багато”, — попередив експерт.

За словами політолога, Білорусь не зможе відповісти такими ж ударами, як Росія, однак через територію Білорусі можуть полетіти російські ракети. Також, попередив Фесенко, це може стати нагодою для ворога повноцінно втягнути Білорусь у війну проти України та відкрити новий фронт протяжністю до 1000 км.

Критично, за словами експерта, на це можуть відреагувати політики в США та Європі.

“Я дуже сподіваюся, що це підвищення ставок, цей ультиматум — скоріше спосіб підштовхнути і Лукашенка, і деяких наших західних партнерів на прямі переговори у закритому режимі. Щоб домовитися про те, що не буде такої прямої допомоги Лукашенка російським атакам по території України. На мою думку, превентивні удари з українського боку по білоруській території будуть величезною помилкою з нашого боку”, — зазначив політолог.

Коли йдеться про ультиматуми, підсумував експерт, треба бути вкрай обережними і краще уникати такої форми у публічному прояві.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як зміниться війна, якщо Україна вдарить по Білорусі за версією ШІ.



