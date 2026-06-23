Зеленский повышает ставки: почему ультиматум Лукашенко опасен для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предупредил лидера Беларуси Александра Лукашенко о необходимости отключить ретрансляторы, помогающие России обстреливать территорию Украины. Он заявил, что иначе Украина их выключит сама.
Зеленский и Лукашенко. Фото портал "Комментарии"
Политический консультант Владимир Фесенко отметил, что такие предупреждения не следует объявлять публично. По его словам, силу нужно проявлять к той стране, которая напала.
По словам политолога, Беларусь не сможет ответить такими же ударами как Россия, однако через территорию Беларуси могут полететь российские ракеты. Также, предупредил Фесенко, это может стать возможностью для врага полноценно втянуть Беларусь в войну против Украины и открыть новый фронт протяженностью до 1000 км.
Критически, по словам эксперта, на это могут отреагировать политики в США и Европе.
Когда речь идет об ультиматумах, подытожил эксперт, нужно быть крайне осторожными и лучше избегать такой формы в публичном проявлении.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как изменится война, если Украина ударит по Беларуси по версии ИИ.