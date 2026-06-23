Зеленский повышает ставки: почему ультиматум Лукашенко опасен для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предупредил лидера Беларуси Александра Лукашенко о необходимости отключить ретрансляторы, помогающие России обстреливать территорию Украины. Он заявил, что иначе Украина их выключит сама.

Зеленский и Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Политический консультант Владимир Фесенко отметил, что такие предупреждения не следует объявлять публично. По его словам, силу нужно проявлять к той стране, которая напала.

"В случае с Беларусью не нужно играть в Путина и Трампа. Предупреждать — да, требовать — да, но без публичных ультиматумов, ограниченных сроками. Потому что вот истечет этот срок и что дальше? Наносить удар по Беларуси? Давайте учитывать негативные последствия — их будет очень много", — предупредил эксперт.

По словам политолога, Беларусь не сможет ответить такими же ударами как Россия, однако через территорию Беларуси могут полететь российские ракеты. Также, предупредил Фесенко, это может стать возможностью для врага полноценно втянуть Беларусь в войну против Украины и открыть новый фронт протяженностью до 1000 км.

Критически, по словам эксперта, на это могут отреагировать политики в США и Европе.

"Я очень надеюсь, что это повышение ставок, этот ультиматум — скорее способ подтолкнуть и Лукашенко, и некоторых наших западных партнеров на прямые переговоры в закрытом режиме. Чтобы договориться о том, что не будет такой прямой помощи Лукашенко российским атакам по территории Украины. На мой взгляд, превентивные удары с украинской стороны по белорусской территории будут огромной ошибкой с нашей стороны”, — отметил политолог.

Когда речь идет об ультиматумах, подытожил эксперт, нужно быть крайне осторожными и лучше избегать такой формы в публичном проявлении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как изменится война, если Украина ударит по Беларуси по версии ИИ.



