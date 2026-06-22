Минулого тижня президент України Володимир Зеленський вимагав від лідера Білорусі Олександра Лукашенка прибрати техніку поблизу кордону, яка допомагає РФ обстрілювати Україну. Інакше, як попередив Зеленський, Україна прибере її сама. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, як зміниться сценарій війни, якщо Україна вдарить по Білорусі.

Зеленський та Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що навіть у разі удару Україна та Білорусь навряд чи перейдуть до повномасштабної двосторонньої війни. Найімовірнішим сценарієм стане обмежена ескалація: посилення угруповання військ на кордоні, нові спільні навчання Росії та Білорусі, а також зростання кількості ракетних і дронових загроз з північного напрямку. Якщо удар буде спрямований виключно по об'єктах, які використовуються Росією для агресії, міжнародна реакція може залишитися стриманою. Однак ризик непередбачуваної ескалації все одно зросте, що змусить Україну відволікати додаткові ресурси на захист північного кордону.

Чат-бот Gemini припускає, що такий крок не призведе до масштабного переможного прориву, а лише ускладнить ситуацію. Найбільш імовірним сценарієм стане повноцінне відкриття другого фронту довжиною понад тисячу кілометрів. Білоруська армія буде змушена розпочати наземне вторгнення або масовані артилерійські обстріли прикордоння під керівництвом російських генералів. Офіційний Мінськ повністю втратить залишки суверенітету, перетворившись на військовий округ РФ. Для України це означатиме необхідність тривалого утримання великого угруповання військ на півночі, що виснажить ресурси обох сторін та затягне війну на роки без очевидної переваги для жодного з учасників.

Чат-бот Grok гадає, що обмежені превентивні удари України по військовій інфраструктурі Білорусі в разі реальної загрози (наприклад, масованих запусків дронів чи накопичення сил) ймовірні та виправдані для стримування. Однак повномасштабне вторгнення чи глибокі удари по цивільних об'єктах малоймовірні, оскільки Київ прагне уникнути відкриття нового фронту, який розпорошить ресурси. Такий сценарій швидше призведе до гібридної ескалації: збільшення російських атак, дипломатичного тиску на Захід і внутрішніх заворушень у Білорусі, але не до радикальної зміни ходу війни. Україна отримає тактичні переваги в обороні півночі, проте стратегічно це посилить залежність Мінська від Москви. Загалом війна залишиться позиційною з елементами асиметричних дій, без швидкого перелому. Найкращий шлях — стримування та зміцнення кордону, а не розширення конфлікту.

Попри відмінності в оцінках, чат-боти сходяться в одному: удар України по території Білорусі навряд чи стане фактором швидкого перелому у війні, але майже напевно підвищить рівень ескалації. Найімовірнішими наслідками називаються посилення військової співпраці Мінська та Москви, зростання загроз з північного напрямку та необхідність для України утримувати додаткові сили на кордоні. Водночас думки щодо масштабів реакції розходяться: від обмеженої гібридної ескалації до ризику фактичного відкриття другого фронту. Загалом штучний інтелект оцінює такий сценарій як такий, що створює більше нових ризиків, ніж стратегічних переваг, а сам перебіг війни залишиться залежним від ширшої ситуації на фронті та рішень Росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у червні Лукашенко збирає військових.



