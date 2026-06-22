Как изменится сценарий войны, если Украина ударит по Беларуси: прогноз угрожающий

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский потребовал от лидера Беларуси Александра Лукашенко убрать технику у границы, которая помогает РФ обстреливать Украину. Иначе, как предупредил Зеленский, Украина уберет ее сама. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, как изменится сценарий войны, если Украина ударит по Беларуси.

Зеленский и Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что даже в случае удара Украина и Беларусь вряд ли перейдут к полномасштабной двусторонней войне. Наиболее вероятным сценарием станет ограниченная эскалация: усиление группировки войск на границе, новые совместные учения России и Белоруссии, а также рост количества ракетных и дроновых угроз с северного направления. Если удар будет направлен исключительно по объектам, используемым Россией для агрессии, международная реакция может остаться сдержанной. Однако риск непредсказуемой эскалации все равно вырастет, что заставит Украину отвлекать дополнительные ресурсы в защиту северной границы.

Чат-бот Gemini предполагает, что такой шаг не приведет к масштабному победному прорыву, а лишь усложнит ситуацию. Наиболее вероятным сценарием станет полноценное открытие второго фронта протяженностью более тысячи километров. Белорусская армия будет вынуждена приступить к наземному вторжению или массированным артиллерийским обстрелам приграничья под руководством российских генералов. Официальный Минск полностью потеряет остатки суверенитета, превратившись в военный округ РФ. Для Украины это будет означать необходимость длительного удержания большой группировки войск на севере, что истощает ресурсы обеих сторон и затянет войну на годы без очевидного преимущества ни для одного из участников.

Чат-бот Grok считает, что ограниченные превентивные удары Украины по военной инфраструктуре Беларуси в случае реальной угрозы (например, массированных запусков дронов или накопления сил) вероятны и оправданы для сдерживания. Однако полномасштабное вторжение или глубокие удары по гражданским объектам маловероятны, поскольку Киев стремится избежать открытия нового распыляющего ресурсы фронта. Такой сценарий скорее приведет к гибридной эскалации: увеличению российских атак, дипломатическому давлению на Запад и внутренним беспорядкам в Беларуси, но не к радикальному изменению хода войны. Украина получит тактические преимущества в обороне севера, однако это стратегически усилит зависимость Минска от Москвы. В общем, война останется позиционной с элементами асимметричных действий, без быстрого перелома. Лучший путь – сдерживание и укрепление границы, а не расширение конфликта.

Несмотря на отличия в оценках, чат-боты сходятся в одном: удар Украины по территории Беларуси вряд ли станет фактором быстрого перелома в войне, но почти наверняка повысит уровень эскалации. Вероятными последствиями называются усиление военного сотрудничества Минска и Москвы, рост угроз с северного направления и необходимость Украины удерживать дополнительные силы на границе. В то же время, мнения относительно масштабов реакции расходятся: от ограниченной гибридной эскалации до риска фактического открытия второго фронта. В общем, искусственный интеллект оценивает такой сценарий как создающий больше новых рисков, чем стратегических преимуществ, а сам ход войны останется зависимым от более широкой ситуации на фронте и решений России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в июне Лукашенко собирает военных.



