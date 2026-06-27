Зеленський підтвердив удар "Фламінго" по одному з ключових заводів "оборонки" РФ

Ракети українського виробництва "Фламінго" вночі 27 червня вдарили по підприємству "Титан-Барікади" у Волгограді. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

"Кожен російський оборонний об'єкт, який працює на війну проти України, — це справедлива мета для наших далекобійних санкцій. Сьогодні вночі ракети FP-5 "Фламінго" успішно вразили підприємство "Титан-Барікади" у Волгограді", — повідомив Володимир Зеленський.

Зафіксовано влучення з подальшою пожежею на території заводу.

"Титан-Барікади" — це великий промисловий комплекс, де ворог виробляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людей.

"Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний світ був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, який забезпечує нашу далекобійність", — наголосив глава української держави.

Зазначимо, раніше "Коментарі" писали, що в ніч на 27 червня у соцмережах поширювалася інформація про можливі ракетні удари по російському Волгограду, зокрема по військовому заводу, які згодом підтвердила російська влада.

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