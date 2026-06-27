Зеленський підтвердив удар "Фламінго" по одному з ключових заводів "оборонки" РФ

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Кравцев Сергей
Ракети українського виробництва "Фламінго" вночі 27 червня вдарили по підприємству "Титан-Барікади" у Волгограді. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел
Зафіксовано влучення з подальшою пожежею на території заводу.
"Титан-Барікади" — це великий промисловий комплекс, де ворог виробляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людей.
Зазначимо, раніше "Коментарі" писали, що в ніч на 27 червня у соцмережах поширювалася інформація про можливі ракетні удари по російському Волгограду, зокрема по військовому заводу, які згодом підтвердила російська влада.
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