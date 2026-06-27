Зеленский подтвердил удар «Фламинго» по одному из ключевых заводов «оборонки» РФ

Ракеты украинского производства "Фламинго" ночью 27 июня ударили по предприятию "Титан-Баррикады" в российском Волгограде. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

"Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины – это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде", — сообщил Владимир Зеленский.

Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода.

"Титан-Баррикады" — это крупный промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям.

"География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы в конце концов достойный мир был. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, обеспечивающему нашу дальнобойность", — акцентировал глава украинского государства.

Отметим, ранее "Комментарии" писали, что в ночь на 27 июня в соцсетях распространялась информация о возможных ракетных ударах по российскому Волгограду, в частности по военному заводу, которые впоследствии подтвердили российские власти.

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