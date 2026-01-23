Зеленський перейшов всі межі: у ЄС жорстко поставили на місце президента України

Президент України виступив із різкою заявою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, звинувативши європейські країни у надмірній обережності та нестачі рішучості у відповідь на глобальні загрози. Його слова викликали помітне роздратування в Італії. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні в коментарі для італійських ЗМІ зазначив, що така оцінка є несправедливою та не відповідає реальній ролі Європи у підтримці України.

Фото: з відкритих джерел

За словами Таяні, європейські держави з початку повномасштабної війни зробили максимум можливого, аби гарантувати суверенітет України. Йдеться не лише про політичну солідарність, а й про значну фінансову, економічну та військову допомогу. Саме тому глава італійської дипломатії вважає, що критичні зауваження українського президента не відображають повної картини зусиль ЄС.

Виступаючи у Давосі, Володимир Зеленський навів приклади, які, на його думку, демонструють слабкість міжнародної реакції на авторитарні режими. Зокрема, він згадав події в Ірані, де масові протести були жорстоко придушені, а світ, за його словами, обмежився формальними заявами, не надавши реальної підтримки населенню. Президент підкреслив, що відсутність жорсткої відповіді лише заохочує диктатури до подальшого насильства.

Окремо Зеленський порівняв підхід Європи з діями США, нагадавши про рішучі кроки Вашингтона у справі Венесуели. Він також звернув увагу на те, що президент Росії, який уже четвертий рік веде найбільшу війну на європейському континенті, досі не притягнутий до відповідальності, а натомість намагається домогтися послаблення тиску.

Як вже писали "Коментарі", в Європі досі не усвідомлюють, що війна Росії проти України вже напряму становить загрозу їхній безпеці та зволікають із рішучими діями щодо Кремля. Водночас ключовим завданням стає перекриття експорту російської нафти, яке позбавить агресора ресурсів для продовження війни Про це в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо заявив колишній командувач сухопутних військ США в Європі, Бен Годжес.