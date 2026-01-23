У США звернулися з різким ультиматумом до ЄС через Росію: це потрібно зробити негайно

В Європі досі не усвідомлюють, що війна Росії проти України вже напряму становить загрозу їхній безпеці та зволікають із рішучими діями щодо Кремля. Водночас ключовим завданням стає перекриття експорту російської нафти, яке позбавить агресора ресурсів для продовження війни Про це в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо заявив колишній командувач сухопутних військ США в Європі, Бен Годжес

Фото: з відкритих джерел

"Немає жодних сумнівів, що РФ — це найбільша загроза європейській безпеці, а також США й Канаді. Це все через Путіна та його бажання робити все можливе, щоб зруйнувати стосунки між НАТО, США і Європою. Путіна не хвилює, скільки людей він втратить, бо йому байдуже", — зазначив екскомандувач військами США у Європі.

Генерал звернув увагу, що Росія не здатна перемогти Україну на полі бою: за рік бойових дій їй вдалося захопити менш як один відсоток української території, витративши при цьому близько 150 мільярдів доларів і зазнавши значних втрат.

"Ми маємо зробити все, щоб зупинити потік нафти, щоб РФ не могла далі фінансувати цю війну. Європейські країни мають зупинити всі танкери РФ і допомогти Україні знищити всі об’єкти нафтовидобування у РФ", — додав Годжес.

Він наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та цивільне населення України, і це триватиме доти, доки партнери не знайдуть ефективного способу зупинити ці дії.

"Але найбільшою загрозою для Європи є те, що вона досі не розуміє або не вірить, що РФ воює з Європою. Європа все ще не відчуває, що їй уже припікає. І доки європейські країни перебуватимуть у цьому стані, з США або без США, усе це триватиме", — підкреслив Годжес.

Як вже писали "Коментарі", попри оптимістичні заяви президента США Дональда Трампа про можливе завершення війни в Україні, експерти вказують на високу ймовірність продовження бойових дій у другій половині зими. За місяць до четвертої річниці повномасштабного вторгнення аналітики прогнозують, що обстріли території України Росією можуть залишатися інтенсивними, а війна — тривати щонайменше до кінця 2026 року.