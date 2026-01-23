Попри заяви Трампа: озвучено тривожну заяву про війну в Україні до кінця зими 2026 року

Попри оптимістичні заяви президента США Дональда Трампа про можливе завершення війни в Україні, експерти вказують на високу ймовірність продовження бойових дій у другій половині зими. За місяць до четвертої річниці повномасштабного вторгнення аналітики прогнозують, що обстріли території України Росією можуть залишатися інтенсивними, а війна — тривати щонайменше до кінця 2026 року. Таку оцінку в коментарі ТСН.ua дав колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Фото: з відкритих джерел

"Не варто очікувати затишшя на фронті — це зрозуміло всім", — наголошує він. За словами експерта, політика Кремля залишається незмінною: Росія продовжує стверджувати, що "не зупиниться, поки не усуне першопричини війни". Крім безпосередніх претензій до України, РФ не приховує своє прагнення протистояти розширенню НАТО та зміцнити свій вплив у світі. "Чи реально втілити цей план у нинішньому стані російської армії та економіки? Відповідь — ні. Єдиний дієвий аргумент Кремля — ядерна зброя", — підкреслює Селезньов.

Він також зазначає, що нинішній стан російської армії дозволяє продовжувати наступальні операції, незважаючи на класичні військові стандарти. Щодоби відбувається понад 100–200 бойових зіткнень, а погодні умови не впливають на інтенсивність атак. Селезньов прогнозує активність малих і надмалих штурмових груп у другій половині зими, а пріоритетною ціллю ворога залишається руйнування української енергосистеми.

"Росія продовжує планувати удари по генерації та розподільчих мережах. Розвідувальні дрони над Київською областю та столицею підтверджують наміри ворога. Можливі нові масштабні ракетно-дронові атаки, спрямовані на відновлені об’єкти та найвразливіші райони", — додає експерт.

