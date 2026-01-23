Зеленський проведе важливу зустріч з Наароцьким: розкрито важливі деталі

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький зустрінуться у Вільнюсі 25 січня. За інформацією речника польського президента Рафала Лешкевича, обидва лідери візьмуть участь у важливих урочистостях та обговорять актуальні політичні теми.

Фото: з відкритих джерел

Зеленський і Навроцький разом із президентом Литви Гітанасом Науседою відвідають заходи, присвячені 163-й річниці Січневого повстання у Вільнюсі. Серед ключових подій запланована спільна меса у Вільнюському архікатедральному соборі, яка символічно поєднує історичні події боротьби проти царської Росії з сучасною боротьбою українців за суверенітет і територіальну цілісність. Ця історична паралель створює особливу платформу для політичного діалогу між лідерами трьох держав.

Речник Лешкевич підкреслив, що зустріч не обмежується участю в урочистостях. Заплановані окремі переговори між президентами Польщі та України, під час яких обговорюватимуться нагальні політичні питання, у тому числі умови мирного врегулювання ситуації в Україні.

На уточнювальне питання щодо ролі інших держав у процесі мирних переговорів Лешкевич зазначив, що остаточне рішення має залишатися за українським народом. Він додав, що президент Навроцький вважає можливим залучення президента США Дональда Трампа до переговорів, проте підсумкові умови миру повинні визначатися українцями самостійно.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський висловив здивування щодо пропозицій президента РФ Володимира Путіна використати заморожені російські активи в США на суму приблизно 5 млрд доларів для потреб Москви. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу, коментуючи заяву російського лідера про можливість спрямування коштів на відновлення, зокрема, Курської області.