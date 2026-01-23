Кремль поставили на місце через наміри використати заморожені активи: деталі

Президент України Володимир Зеленський висловив здивування щодо пропозицій президента РФ Володимира Путіна використати заморожені російські активи в США на суму приблизно 5 млрд доларів для потреб Москви. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу, коментуючи заяву російського лідера про можливість спрямування коштів на відновлення, зокрема, Курської області.

Фото: з відкритих джерел

Зеленський підкреслив, що Україна має намір домагатися використання всіх заморожених активів РФ саме на відновлення нашої країни після агресії.

"Ми беззаперечно будемо відстоювати справедливе використання всіх заморожених активів Росії. Вони є агресором, про що визнає весь світ. Росія розпочала цю війну, і тому ці кошти мають допомогти Україні відновитися після наслідків її агресії", – заявив президент.

Глава держави зазначив, що питання заморожених 5 млрд доларів у США неодноразово порушувалося на переговорах з американськими партнерами. Україна очікувала, що ці гроші будуть використані на відбудову саме нашої країни, яка постраждала внаслідок військової агресії.

"Виглядає досить дивно, коли сторона-агресор просить використовувати активи, заморожені через її власну агресію, для відновлення своєї території", – додав Зеленський.

Президент підкреслив, що саме Росія розпочала збройну кампанію проти України, названу в Москві "спеціальною військовою операцією", хоча по суті це повноцінна війна.

"Все, що відбувається, – це наслідок дій РФ. Така пропозиція Путіна виглядає нелогічно та абсурдно", – зазначив Зеленський.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський повідомив, що його нещодавня зустріч із президентом США Дональдом Трампом пройшла у позитивному ключі. Цю інформацію він озвучив під час спілкування з журналістами, повідомляє видання Новини.LIVE.