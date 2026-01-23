Чекаю від Трампа часу і місця: Зеленський заінтригував надважливою подією для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його нещодавня зустріч із президентом США Дональдом Трампом пройшла у позитивному ключі. Цю інформацію він озвучив під час спілкування з журналістами, повідомляє видання Новини.LIVE.

Фото: з відкритих джерел

Під час двосторонніх переговорів головними темами стали посилення протиповітряної оборони України та укладання договору про гарантії безпеки. Зеленський наголосив, що ці питання є пріоритетними для України та мають вирішальне значення у забезпеченні стабільності та обороноздатності держави.

"Насамперед я порушував тему протиповітряної оборони. Впевнений, що США нададуть позитивну відповідь. Як тільки результат буде в Україні, я обов’язково повідомлю про це. Друге питання – наші гарантії безпеки, вони дійсно готові, і договір вже підготовлений до підписання", – підкреслив президент.

За його словами, на основі основного договору про гарантії безпеки можуть бути підготовлені й додаткові документи, але ключова домовленість вже досягнута. Тепер Україна очікує конкретних кроків зі сторони американського лідера.

"Тепер я чекаю від президента Трампа визначення дати та місця підписання. Це вирішує він. Ми повністю готові підписати цей важливий, історичний документ, який має стратегічне значення для нашої держави", – додав Зеленський.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп підкреслив, що сам факт проведення переговорів щодо врегулювання війни в Україні має величезне значення. Він заявив про це під час пресбрифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, коментуючи нещодавні тристоронні переговори США, Росії та України в Абу-Дабі та можливу майбутню зустріч лідерів.