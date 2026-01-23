logo

Жду от Трампа времени и места: Зеленский заинтриговал важным событием для Украины
Жду от Трампа времени и места: Зеленский заинтриговал важным событием для Украины

Украинская сторона полностью готова к подписанию важного документа

23 января 2026, 11:55
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его недавняя встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в положительном ключе. Эту информацию он озвучил в ходе общения с журналистами, сообщает издание Новости.LIVE.





В ходе двусторонних переговоров главными темами стали усиление противовоздушной обороны Украины и заключение договора о гарантиях безопасности. Зеленский подчеркнул, что эти вопросы приоритетны для Украины и имеют решающее значение в обеспечении стабильности и обороноспособности государства.

"Прежде всего, я поднимал тему противовоздушной обороны. Уверен, что США ответят положительно. Как только результат будет в Украине, я обязательно сообщу об этом. Второй вопрос – наши гарантии безопасности, они действительно готовы, и договор уже подготовлен к подписанию", – подчеркнул президент.

По его словам, на основе основного договора о гарантиях безопасности могут быть подготовлены и дополнительные документы, но ключевая договоренность уже достигнута. Теперь Украина ожидает конкретные шаги со стороны американского лидера.

"Теперь я жду от президента Трампа определения даты и места подписания. Это решает он. Мы полностью готовы подписать этот важный исторический документ, который имеет стратегическое значение для нашего государства", – добавил Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп подчеркнул, что сам факт проведения переговоров по урегулированию войны в Украине имеет огромное значение. Он заявил об этом во время прессбрифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе, комментируя недавние трехсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби и предстоящую встречу лидеров.

 



