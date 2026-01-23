logo_ukra

Трамп видав ультиматум про перемовини України і РФ: озвучено дивну вимогу

Президент США переконаний, що ключовим результатом переговорів буде збереження численних людських життів

23 січня 2026, 10:50
Автор:
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп підкреслив, що сам факт проведення переговорів щодо врегулювання війни в Україні має величезне значення. Він заявив про це під час пресбрифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, коментуючи нещодавні тристоронні переговори США, Росії та України в Абу-Дабі та можливу майбутню зустріч лідерів.

Трамп видав ультиматум про перемовини України і РФ: озвучено дивну вимогу

Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, регулярні контакти між сторонами – це вже позитивний крок. "Щоразу, коли ми зустрічаємося, все йде добре. Якщо ж не проводити зустрічі, нічого не відбудеться. Перші три роки конфлікту вони взагалі не зустрічалися. За часів Байдена такі контакти практично не відбувалися", – наголосив президент США.

Він додав, що переговори вже заплановані, хоча остаточний результат поки невідомий. На запитання щодо можливих компромісів Трамп відповів: "Я сподіваюся, що ми зможемо врятувати багато життів".

Під час Давосу Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським, який висловив бажання укласти угоду та знайти шляхи для мирного врегулювання конфлікту. "Він приїхав і сказав, що хоче домовитися. Усі параметри для цього відомі", – повідомив американський президент.

Водночас російський президент Володимир Путін пізно ввечері провів зустріч із трьома посланцями Дональда Трампа, присвячену можливому припиненню війни в Україні. За даними Кремля, зустріч тривала близько чотирьох годин і відбулася напередодні півночі за московським часом. Переговори охарактеризували як "змістовні, конструктивні та конфіденційні". 

