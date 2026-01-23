Трамп выдал ультиматум о переговорах Украины и РФ: озвучено странное требование

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что сам факт проведения переговоров по урегулированию войны в Украине имеет огромное значение. Он заявил об этом во время прессбрифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе, комментируя недавние трехсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби и предстоящую встречу лидеров.

По словам Трампа, регулярные контакты между сторонами – это уже положительный шаг. "Каждый раз, когда мы встречаемся, все идет хорошо. Если же не проводить встречи, ничего не произойдет. Первые три года конфликта они вообще не встречались. Во времена Байдена такие контакты практически не происходили", – подчеркнул президент США.

Он добавил, что переговоры уже запланированы, хотя окончательный результат пока неизвестен. На вопрос о возможных компромиссах Трамп ответил: "Я надеюсь, что мы сможем спасти многие жизни".

Во время Давоса Трамп встретился с Владимиром Зеленским, который выразил желание заключить соглашение и найти пути мирного урегулирования конфликта. Он приехал и сказал, что хочет договориться. Все параметры для этого известны", – сообщил американский президент.

В то же время российский президент Владимир Путин поздно вечером провел встречу с тремя посланниками Дональда Трампа, посвященную возможному прекращению войны в Украине. По данным Кремля, встреча продолжалась около четырех часов и состоялась накануне полуночи по московскому времени. Переговоры охарактеризовали как "содержательные, конструктивные и конфиденциальные".

