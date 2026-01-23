Кремль поставили на место из-за намерений использовать замороженные активы: детали

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение по поводу предложений президента РФ Владимира Путина использовать замороженные российские активы в США на сумму примерно 5 млрд долларов для нужд Москвы. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга, комментируя заявление российского лидера о возможности направления средств на восстановление, в частности Курской области.

Фото: из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что Украина намерена добиваться использования всех замороженных активов РФ именно на возобновление нашей страны после агрессии.

"Мы безусловно будем отстаивать справедливое использование всех замороженных активов России. Они агрессор, о чем признает весь мир. Россия начала эту войну, поэтому эти средства должны помочь Украине восстановиться после последствий ее агрессии", – заявил президент.

Глава государства отметил, что вопрос замороженных 5 млрд долларов в США неоднократно поднимался на переговорах с американскими партнерами. Украина ожидала, что эти деньги будут использованы на восстановление именно нашей страны, пострадавшей в результате военной агрессии.

"Выглядит довольно странно, когда сторона-агрессор просит использовать активы, замороженные из-за ее собственной агрессии, для восстановления своей территории", – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно Россия начала вооруженную кампанию против Украины, названную в Москве "специальной военной операцией", хотя, по сути, это полноценная война.

"Все происходящее – это следствие действий РФ. Такое предложение Путина выглядит нелогично и абсурдно", – отметил Зеленский.

