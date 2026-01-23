Зеленский проведет важную встречу с Наароцким: раскрыты важные детали

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий встретятся в Вильнюсе 25 января. По информации представителя польского президента Рафала Лешкевича, оба лидера примут участие в важных торжествах и обсудят актуальные политические темы.

Фото: из открытых источников

Зеленский и Навроцкий вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой посетят мероприятия, посвященные 163-летию Январского восстания в Вильнюсе. Среди ключевых событий запланирована общая месса в Вильнюсском архикафедральном соборе, символически сочетающая исторические события борьбы против царской России с современной борьбой украинцев за суверенитет и территориальную целостность. Эта историческая параллель создает особую платформу для политического диалога между лидерами трех государств.

Спикер Лешкевич подчеркнул, что встреча не ограничивается участием в торжествах. Запланированы отдельные переговоры между президентами Польши и Украины, в ходе которых будут обсуждаться неотложные политические вопросы, в том числе условия мирного урегулирования ситуации в Украине.

На уточняющий вопрос о роли других государств в процессе мирных переговоров Лешкевич отметил, что окончательное решение должно оставаться за украинским народом. Он добавил, что президент Навроцкий считает возможным вовлечение президента США Дональда Трампа в переговоры, однако итоговые условия мира должны определяться украинцами самостоятельно.

