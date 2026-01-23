Несмотря на заявления Трампа: озвучено тревожное заявление о войне в Украине до конца зимы 2026 года

Несмотря на оптимистические заявления президента США Дональда Трампа о возможном завершении войны в Украине, эксперты отмечают высокую вероятность продолжения боевых действий во второй половине зимы. За месяц до четвертой годовщины полномасштабного вторжения аналитики прогнозируют, что обстрелы территории Украины Россией могут оставаться интенсивными, а война — продолжаться минимум до конца 2026 года. Такую оценку в комментарии ТСН.ua дал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Фото: из открытых источников

"Не стоит ожидать затишье на фронте – это понятно всем", – отмечает он. По словам эксперта, политика Кремля остается неизменной: Россия продолжает утверждать, что "не остановится, пока не устранит первопричины войны". Помимо непосредственных претензий к Украине, РФ не скрывает свое стремление противостоять расширению НАТО и укрепить свое влияние в мире. "Реально ли воплотить этот план в нынешнем состоянии российской армии и экономики? Ответ – нет. Единственный действенный аргумент Кремля – ядерное оружие", – подчеркивает Селезнев.

Он также отмечает, что нынешнее состояние российской армии позволяет продолжать наступательные операции, невзирая на классические военные стандарты. Ежесуточно происходит более 100-200 боевых столкновений, а погодные условия не влияют на интенсивность атак. Селезнев прогнозирует активность малых и сверхмалых штурмовых групп во второй половине зимы, а приоритетной целью врага остается разрушение украинской энергосистемы.

"Россия продолжает планировать удары по генерации и распределительным сетям. Разведывательные дроны над Киевской областью и столицей подтверждают намерения врага. Возможны новые масштабные ракетно-дроновые атаки, направленные на восстановленные объекты и уязвимые районы", — добавляет эксперт.

