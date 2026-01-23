В США обратились с резким ультиматумом в ЕС через Россию: это нужно сделать немедленно

В Европе до сих пор не осознают, что война России против Украины уже представляет угрозу их безопасности и затягивают решительные действия по Кремлю. В то же время, ключевой задачей становится перекрытие экспорта российской нефти, которое лишит агрессора ресурсов для продолжения войны. Об этом в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, Бен Годжес

Фото: из открытых источников

"Нет никаких сомнений, что РФ — это самая большая угроза европейской безопасности, а также США и Канаде. Это все из-за Путина и его желания делать все возможное, чтобы разрушить отношения между НАТО, США и Европой. Путина не волнует, сколько людей он потеряет, потому что ему безразлично", — отметил экскомандующий войсками США в Европе.

Генерал обратил внимание, что Россия не способна победить Украину на поле боя: за год боевых действий ей удалось захватить менее одного процента украинской территории, потратив при этом около 150 миллиардов долларов и понеся значительные потери.

"Мы должны сделать все, чтобы остановить поток нефти, чтобы РФ не могла дальше финансировать эту войну. Европейские страны должны остановить все танкеры РФ и помочь Украине уничтожить все объекты нефтедобычи в РФ", – добавил Годжес.

Он подчеркнул, что Россия целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и гражданское население Украины, и это будет продолжаться, пока партнеры не найдут эффективного способа остановить эти действия.

"Но самой большой угрозой для Европы является то, что она до сих пор не понимает или не верит, что РФ воюет с Европой. Европа все еще не чувствует, что ей уже припекает. И пока европейские страны будут находиться в этом состоянии, с США или без США, это будет продолжаться", — подчеркнул Годжес.

