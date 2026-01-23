logo

Зеленский перешел все границы: в ЕС жестко поставили на место президента Украины
Зеленский перешел все границы: в ЕС жестко поставили на место президента Украины

В Риме убеждены, что приложили максимум усилий для поддержки Киева

23 января 2026, 14:20
Президент Украины выступил с резким заявлением на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинив европейские страны в чрезмерной осторожности и недостатке решительности в ответ на глобальные угрозы. Его слова вызвали заметное раздражение в Италии. Министр иностранных дел Антонио Таяни в комментарии для итальянских СМИ отметил, что такая оценка несправедлива и не соответствует реальной роли Европы в поддержке Украины.

Зеленский перешел все границы: в ЕС жестко поставили на место президента Украины

По словам Таяни, европейские государства с начала полномасштабной войны сделали максимум возможного, чтобы гарантировать суверенитет Украины. Речь идет не только о политической солидарности, но и о значительной финансовой, экономической и военной помощи. Именно поэтому глава итальянской дипломатии считает, что критические замечания украинского президента не отражают полную картину усилий ЕС.

Выступая в Давосе, Владимир Зеленский привел примеры, по его мнению, демонстрирующие слабость международной реакции на авторитарные режимы. В частности, он упомянул о событиях в Иране, где массовые протесты были жестоко подавлены, а мир, по его словам, ограничился формальными заявлениями, не оказав реальной поддержки населению. Президент подчеркнул, что отсутствие жесткого ответа только поощряет диктатуру к дальнейшему насилию.

Отдельно Зеленский сравнил подход Европы с действиями США, напомнив о решительных шагах Вашингтона по Венесуэле. Он также обратил внимание на то, что президент России, уже четвертый год ведущий наибольшую войну на европейском континенте, до сих пор не привлечен к ответственности, а пытается добиться ослабления давления.

Как уже писали "Комментарии", в Европе до сих пор не отдают себе отчет, что война России против Украины уже напрямую представляет угрозу их безопасности и затягивают с решительными действиями по Кремлю. В то же время ключевой задачей становится перекрытие экспорта российской нефти, которое лишит агрессора ресурсов для продолжения войны. Об этом в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, Бен Годжес.



