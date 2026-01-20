logo_ukra

Зеленський озвучив жорсткий ультиматум для зустрічі з Трампом: що відомо
Зеленський озвучив жорсткий ультиматум для зустрічі з Трампом: що відомо

Президент наголосив, що переговори з американською стороною мають завершуватися конкретними результатами

20 січня 2026, 15:15
Автор:
Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський наразі залишається в Києві, який нещодавно постраждав від масштабної російської атаки. За його словами, поїздка до швейцарського Давосу та можливі переговори з президентом США Дональдом Трампом залежать від наявності конкретних результатів і документально оформлених рішень. Про це глава держави повідомив під час онлайн-спілкування з журналістами 20 січня.

Зеленський озвучив жорсткий ультиматум для зустрічі з Трампом: що відомо

Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на питання про зустріч із Трампом у Давосі, Зеленський пояснив, що його пріоритет зараз — Київ, а саме перевірка виконання завдань щодо посилення опалення та стабільності енергопостачання у кількох областях України. Президент підкреслив, що лише після готовності необхідних документів та енергетичних пакетів можливий виїзд і проведення переговорів. Він також зазначив, що важливо узгоджувати дії всіх служб у країні, перш ніж виїжджати за кордон.

"Завжди зустрічі з Америкою повинні закінчуватися конкретними результатами", — додав Зеленський, наголошуючи на тому, що перемовини мають приносити відчутну користь Україні, сприяти посиленню обороноздатності або наближенню до завершення війни. Якщо всі документи будуть підготовлені, зустріч обов’язково відбудеться, запевнив він.

Президент також повідомив, що з Давосу надходять сигнали про завершення підготовки документу щодо відновлення України. Це свідчить, що робота над пакетом підтримки знаходиться на фінальній стадії, і скоро будуть підстави для офіційної зустрічі.

Як вже писали "Коментарі", російська армія не припиняє масштабні обстріли України, внаслідок яких під ударами дедалі частіше опиняються житлові квартали та об’єкти життєзабезпечення. Основна мета таких дій — позбавити українців електроенергії, тепла й води, однак, як зазначають військові, цим плани противника не обмежуються.



