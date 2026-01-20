Путін вигадав нову страшну мету обстрілів: українців попередили про страшну загрозу

Російська армія не припиняє масштабні обстріли України, внаслідок яких під ударами дедалі частіше опиняються житлові квартали та об’єкти життєзабезпечення. Основна мета таких дій — позбавити українців електроенергії, тепла й води, однак, як зазначають військові, цим плани противника не обмежуються.

Фото: з відкритих джерел

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в коментарі 24 Каналу наголосив, що атаки по критичній інфраструктурі мають значно глибший задум. Зокрема, під час комбінованого удару в ніч на 20 січня Росія знову завдала шкоди енергетичній системі, внаслідок чого у Києві понад 5,6 тисячі багатоквартирних будинків залишилися без теплопостачання.

За словами Федоренка, у Кремлі добре розуміють: щоб послабити обороноздатність держави, потрібно чинити тиск не лише на фронті, а й на цивільне населення. Саме тому Володимир Путін обрав тактику системного терору проти мирних жителів, завдаючи ударів по енергетичних та критично важливих об’єктах.

Командир підкреслив, що останнім часом атаки мають чітко визначену ціль — житлові будинки. Йдеться не про випадкові влучання уламків чи наслідки роботи ППО, а про навмисні удари по густонаселених районах міст.

Противник розраховує, що регулярні обстріли тилових населених пунктів змусить українців, особливо родини з дітьми, залишати домівки, переїжджати у сільську місцевість або взагалі виїжджати за кордон. Це, своєю чергою, має призвести до економічного послаблення держави, проблем для бізнесу та зменшення підтримки Збройних сил.

Окрім цього, Росія прагне спровокувати внутрішню нестабільність і змусити громадян тиснути на керівництво країни з вимогою припинення війни на умовах, які фактично означають капітуляцію. Втім, як наголосив Федоренко, розрахунок Кремля є помилковим — українське суспільство не піддасться такому шантажу.

Як вже писали "Коментарі", унаслідок чергової нічної масованої атаки на Київ Росія завдала ударів не лише по теплоелектроцентралях ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а й знову по об’єктах компанії "Укренерго". Через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури мешканці столиці можуть залишатися без електропостачання значну частину доби. Про це повідомив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв у коментарі для УНІАН.