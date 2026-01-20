Киян насторожили прогнозом відновлення електропостачання: коли чекати на покращення

Унаслідок чергової нічної масованої атаки на Київ Росія завдала ударів не лише по теплоелектроцентралях ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а й знову по об’єктах компанії "Укренерго". Через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури мешканці столиці можуть залишатися без електропостачання значну частину доби. Про це повідомив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв у коментарі для УНІАН.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, попередні розрахунки свідчать про те, що тривалість відключень світла в Києві може сягати приблизно 20 годин на день. Така ситуація є наслідком масштабних руйнувань, яких зазнала енергосистема міста через ворожі обстріли.

Фахівець зазначив, що наразі складно прогнозувати точні терміни відновлення пошкоджених підстанцій "Укренерго", оскільки спеціалісти ще проводять детальне обстеження об’єктів та оцінюють рівень завданих збитків. Водночас він не виключає, що на Лівобережжі Києва ремонтні роботи можуть тривати понад одну добу, що означає більш затяжні перебої з електропостачанням для жителів цього району.

Ігнатьєв також підкреслив, що через удари по ключових підстанціях диспетчери енергосистеми були змушені запровадити аварійні графіки відключень у низці центральних регіонів України, а також у Київській області. У самій столиці, за його словами, продовжують діяти екстрені обмеження подачі електроенергії, аби стабілізувати роботу енергосистеми та уникнути ще серйозніших наслідків.

