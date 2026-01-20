Киевлян насторожили прогнозом возобновления электроснабжения: когда ждать улучшения

В результате очередной ночной массированной атаки на Киев Россия нанесла удары не только по теплоэлектроцентралям ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, но и снова по объектам компании "Укрэнерго". Из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры жители столицы могут оставаться без электроснабжения значительную часть суток. Об этом сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии УНИАН.

Фото: из открытых источников

По его словам, предварительные расчеты свидетельствуют о том, что продолжительность отключений света в Киеве может достигать примерно 20 часов в день. Такая ситуация является следствием масштабных разрушений, понесенных энергосистемой города из-за вражеских обстрелов.

Специалист отметил, что сейчас сложно прогнозировать точные сроки восстановления поврежденных подстанций "Укрэнерго", поскольку специалисты еще проводят детальное обследование объектов и оценивают уровень нанесенного ущерба. В то же время он не исключает, что на Левобережье Киева ремонтные работы могут продолжаться более суток, что означает более затяжные перебои с электроснабжением для жителей этого района.

Игнатьев также подчеркнул, что из-за ударов по ключевым подстанциям диспетчеры энергосистемы были вынуждены ввести аварийные графики отключений в ряде центральных регионов Украины, а также в Киевской области. В самой столице, по его словам, продолжают действовать экстренные ограничения подачи электроэнергии, чтобы стабилизировать работу энергосистемы и избежать еще более серьезных последствий.

