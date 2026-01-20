logo

Путин придумал новую страшную цель обстрелов: украинцев предупредили о страшной угрозе
Путин придумал новую страшную цель обстрелов: украинцев предупредили о страшной угрозе

Враг пытается заставить украинцев к уступкам, но эта попытка не будет удачной, заявил Юрий Федоренко.

20 января 2026, 14:54
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская армия не прекращает масштабные обстрелы Украины, в результате которых под ударами все чаще оказываются жилые кварталы и объекты жизнеобеспечения. Основная цель таких действий — избавить украинцев от электроэнергии, тепла и воды, однако, как отмечают военные, этим планы противника не ограничиваются.

Путин придумал новую страшную цель обстрелов: украинцев предупредили о страшной угрозе

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в комментарии 24 Канала подчеркнул, что атаки по критической инфраструктуре имеют гораздо более глубокий замысел. В частности, во время комбинированного удара в ночь на 20 января Россия снова нанесла ущерб энергетической системе, в результате чего в Киеве более 5,6 тысяч многоквартирных домов остались без теплоснабжения.

По словам Федоренко, в Кремле хорошо понимают: чтобы ослабить обороноспособность государства, нужно оказывать давление не только на фронте, но и на гражданское население. Именно поэтому Владимир Путин избрал тактику системного террора против мирных жителей, нанося удары по энергетическим и критически важным объектам.

Командир подчеркнул, что в последнее время атаки имеют четкую цель — жилые дома. Речь идет не о случайных попаданиях обломков или последствиях работы ПВО, а об умышленных ударах по густонаселенным районам городов.

Противник рассчитывает, что регулярные обстрелы тыловых населенных пунктов заставят украинцев, особенно семьи с детьми, покидать дома, переезжать в сельскую местность или вообще выезжать за границу. Это, в свою очередь, должно привести к экономическому ослаблению государства, проблемам для бизнеса и уменьшению поддержки Вооруженных сил.

Кроме того, Россия стремится спровоцировать внутреннюю нестабильность и заставить граждан оказывать давление на руководство страны с требованием прекращения войны на условиях, фактически означающих капитуляцию. Впрочем, как отметил Федоренко, расчет Кремля ошибочный — украинское общество не подвергнется такому шантажу.

Как уже писали "Комментарии", в результате очередной ночной массированной атаки на Киев Россия нанесла удары не только по теплоэлектроцентралям ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, но и снова по объектам компании "Укрэнерго". Из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры жители столицы могут оставаться без электроснабжения значительную часть суток. Об этом сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии УНИАН.



