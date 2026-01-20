logo

Зеленский озвучил жесткий ультиматум для встречи с Трампом: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский озвучил жесткий ультиматум для встречи с Трампом: что известно

Президент подчеркнул, что переговоры с американской стороной должны завершаться конкретными результатами

20 января 2026, 15:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский пока остается в Киеве, недавно пострадавшем от масштабной российской атаки. По его словам, поездка в швейцарский Давос и возможные переговоры с президентом США Дональдом Трампом зависят от наличия конкретных результатов и документально оформленных решений. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-общения с журналистами 20 января.

Зеленский озвучил жесткий ультиматум для встречи с Трампом: что известно

Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о встрече с Трампом в Давосе, Зеленский пояснил, что его приоритет сейчас Киев, а именно проверка выполнения задач по усилению отопления и стабильности энергоснабжения в нескольких областях Украины. Президент подчеркнул, что только после готовности необходимых документов и энергетических пакетов возможен выезд и проведение переговоров. Он также отметил, что важно согласовывать действия всех служб в стране, прежде чем уезжать за границу.

"Всегда встречи с Америкой должны заканчиваться конкретными результатами", — добавил Зеленский, отмечая, что переговоры должны приносить ощутимую пользу Украине, способствовать усилению обороноспособности или приближению к завершению войны. Если все документы будут подготовлены, то встреча обязательно состоится, заверил он.

Президент также сообщил, что из Давоса поступают сигналы о завершении подготовки документа по восстановлению Украины. Это говорит о том, что работа над пакетом поддержки находится на финальной стадии, и скоро будут основания для официальной встречи.

Как уже писали "Комментарии", российская армия не прекращает масштабные обстрелы Украины, в результате которых под ударами все чаще оказываются жилые кварталы и объекты жизнеобеспечения. Основная цель таких действий — избавить украинцев от электроэнергии, тепла и воды, однако, как отмечают военные, этим планы противника не ограничиваются.



