Зеленський озвучив своє послання Путіну щодо закінчення війни в Україні: деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для закінчення війни. За його словами, основні питання припинення конфлікту мають вирішити лідери обох країн.

Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому мовнику ARD розповів, що має послання до Путіна та висловив готовність зустрітися з російським диктатором, щоб остаточно покласти край війні в Україні. Президент підкреслив готовність до компромісів задля припинення вогню, але зауважив, що саме Кремль наразі не демонструє бажання завершити бойові дії.

"Територіальні питання можуть бути остаточно вирішені лише між главами держав та урядів. У мене просте послання до Путіна — я готовий до зустрічі. Ми маємо покласти край війні. Думаю, що багато людей на Росії хочуть, щоб війна продовжувалася, і таким чином підтримують Путіна. Крім того, я думаю, що збройова промисловість заохочує Путіна продовжувати війну, тому що на оборону виділяється багато грошей", — сказав Зеленський.

Президент також акцентував на ролі міжнародного тиску на Путіна. Зеленський вважає, що Дональд Трамп разом із європейськими лідерами здатні змусити Кремль розпочати реальні переговори. Окремо Зеленський згадав і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, а також російську бізнес-спільноту, яка втрачає кошти через санкції.

"Війна закінчиться, коли президент США Трамп разом з європейцями приборкає Путіна і змусить його почати справжні переговори, які принесуть результати", – сказав Зеленський.

