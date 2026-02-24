Зеленский озвучил свое послание Путину об окончании войны в Украине: детали

Рубрики
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для окончания войны. По его словам, основные вопросы прекращения конфликта должны быть решены лидерами обеих стран.
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью немецкому вещателю ARD рассказал, что имеет послание к Путину и выразил готовность встретиться с российским диктатором, чтобы окончательно положить конец войне в Украине. Президент подчеркнул готовность к компромиссам по прекращению огня, но отметил, что именно Кремль пока не демонстрирует желания завершить боевые действия.
Президент также акцентировал внимание на роли международного давления на Путина. Зеленский считает, что Дональд Трамп вместе с европейскими лидерами способны вынудить Кремль начать реальные переговоры. Отдельно Зеленский упомянул и лидера Китая Си Цзиньпина, а также российское бизнес-сообщество, теряющее средства из-за санкций.
