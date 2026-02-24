logo

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский озвучил свое послание Путину об окончании войны в Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский озвучил свое послание Путину об окончании войны в Украине: детали

Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным для завершения войны и призвал США и Европу усилить давление на Кремль.

24 февраля 2026, 14:25
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для окончания войны. По его словам, основные вопросы прекращения конфликта должны быть решены лидерами обеих стран.

Зеленский озвучил свое послание Путину об окончании войны в Украине: детали

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью немецкому вещателю ARD рассказал, что имеет послание к Путину и выразил готовность встретиться с российским диктатором, чтобы окончательно положить конец войне в Украине. Президент подчеркнул готовность к компромиссам по прекращению огня, но отметил, что именно Кремль пока не демонстрирует желания завершить боевые действия.

"Территориальные вопросы могут быть окончательно решены только между главами государств и правительств. У меня простое послание к Путину — я готов ко встрече. Мы должны положить конец войне. Думаю, что многие люди на России хотят, чтобы война продолжалась, и таким образом поддерживают Путина. Кроме того, я думаю, что оружейная промышленность поощряет Путина продолжать войну, потому что на оборону выделяется много денег", – сказал Зеленский.

Президент также акцентировал внимание на роли международного давления на Путина. Зеленский считает, что Дональд Трамп вместе с европейскими лидерами способны вынудить Кремль начать реальные переговоры. Отдельно Зеленский упомянул и лидера Китая Си Цзиньпина, а также российское бизнес-сообщество, теряющее средства из-за санкций.

"Война закончится, когда президент США Трамп вместе с европейцами обуздает Путина и заставит его начать настоящие переговоры, которые принесут результаты", – сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сделали новое заявление о встрече Зеленского и Путина и назвали возможные сроки.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и назвал главные вопросы обсуждения с российским диктатором.



Источник: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-interview-selenskyj-102.html
