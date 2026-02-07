Зеленський отримав звіт щодо переговорів в Абу-Дабі: які кроки дали робитиме Україна

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи за підсумками серії контактів із представниками Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Про результати наради глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, делегація детально поінформувала його про динаміку переговорів, зокрема про ті напрямки, де вдалося досягти певного конструктиву.

Водночас президент підкреслив, що для України ключовим залишається не сам факт діалогу, а досягнення конкретного і відчутного результату.

Глава держави наголосив, що фундаментом для завершення війни мають стати ефективні та надійні гарантії безпеки. За його словами, саме безпекові механізми є критично важливими для досягнення сталого миру.

"Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ мирного врегулювання – це дієві гарантії безпеки. Україна не починала цієї війни, і саме Росія має її завершити", — заявив Зеленський.

Президент також подякував Сполученим Штатам за готовність сприяти мирному процесу та закликав партнерів зберігати активну позицію, враховуючи реалістичні пропозиції української сторони. Під час наради окремо обговорювали підготовку документів, які мають ключове значення для юридичного оформлення завершення війни.

Водночас Зеленський визнав, що наявні темпи переговорів потребують пришвидшення. За його словами, команді вже визначено рамки подальшого діалогу та опрацьовується графік необхідних кроків.

Глава держави також не виключив проведення нових зустрічей найближчим часом. Окрему увагу Україна приділятиме інформуванню європейських партнерів про реальний стан перемовин, щоб зберегти єдність міжнародної коаліції.

