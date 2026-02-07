Зеленский получил отчет по переговорам в Абу-Даби: какие шаги будет делать Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад переговорной группы по итогам серии контактов с представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. О результатах совещания глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, делегация подробно проинформировала его о динамике переговоров, в частности, о тех направлениях, где удалось достичь определенного конструктива.

В то же время, президент подчеркнул, что для Украины ключевым остается не сам факт диалога, а достижение конкретного и ощутимого результата.

Глава государства подчеркнул, что фундаментом для завершения войны должны стать эффективные и надежные гарантии безопасности. По его словам, именно механизмы безопасности являются критически важными для достижения устойчивого мира.

"Украине нужен результат, и одна из важнейших основ мирного урегулирования – это действенные гарантии безопасности. Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна ее завершить", — заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил Соединенные Штаты за готовность содействовать мирному процессу и призвал партнеров сохранять активную позицию, учитывая реалистические предложения украинской стороны. Во время совещания отдельно обсуждалась подготовка документов, имеющих ключевое значение для юридического оформления завершения войны.

В то же время Зеленский признал, что имеющиеся темпы переговоров нуждаются в ускорении. По его словам, команде уже определены рамки дальнейшего диалога и прорабатывается график необходимых шагов.

Глава государства также не исключил проведение новых встреч в ближайшее время. Отдельное внимание Украина уделит информированию европейских партнеров о реальном состоянии переговоров, чтобы сохранить единство международной коалиции.

