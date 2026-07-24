Зеленський ошелешив тривожним попередженням: це може статися уже сьогодні

Російські війська готують черговий масований обстріл. Моніторингові канали попередили, що ворог підготував десятки ракет та сотні дронів.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новий обстріл може статися уже найближчим часом.

“Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе — зважайте на сигнали повітряної тривоги”, — звернувся Зеленський до українців.

За його словами, Україна дуже очікує розуміння з боку партнерів.

“ППО — це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти нам. Всі домовленості мають виконуватись — виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя”, — зазначив Зеленський.

За його словами, важливо, що про все, що насправді відбувається в Україні, про російські удари проти українців, про затягування Росією своєї війни все більше знають в ключових країнах-партнерах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворог готується до завдання масованих ударів по території України взимку. Російські війська уже зараз активно накопичують ракети та ударні дрони для майбутніх зимових атак.

Моніторингові канали повідомили, що за наявною інформацією, ворог планує виготовляти за один місяць понад 200 ракет різних видів. До того ж Росія уже накопичила понад 2000 ракет та 4000 дронів, які може застосовувати під час зимових атак.