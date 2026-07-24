Зеленский ошарашил тревожным предупреждением: это может произойти уже сегодня

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Кречмаровская Наталия
Российские войска готовят очередной массированный обстрел. Мониторинговые каналы предупредили, что враг подготовил десятки ракет и сотни дронов.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новые обстрелы могут произойти уже в ближайшее время.
По его словам, Украина очень ждет понимания со стороны партнеров.
По его словам, важно, что обо всем, что происходит в Украине, о российских ударах против украинцев, о затягивании Россией своей войны все больше знают в ключевых странах-партнерах.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг готовится к нанесению массированных ударов по территории Украины зимой. Российские войска уже сейчас активно накапливают ракеты и ударные дроны для будущих зимних атак.
Мониторинговые каналы сообщили, что по имеющейся информации, враг планирует производить за один месяц более 200 ракет разных видов. К тому же Россия уже накопила более 2000 ракет и 4000 дронов, которые могут применяться во время зимних атак.