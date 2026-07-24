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Зеленский ошарашил тревожным предупреждением: это может произойти уже сегодня

Президент Владимир Зеленский предупредил о возможном ударе врага и отметил необходимость ПВО для Украины

24 июля 2026, 22:21
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Кречмаровская Наталия

Российские войска готовят очередной массированный обстрел. Мониторинговые каналы предупредили, что враг подготовил десятки ракет и сотни дронов.

Зеленский ошарашил тревожным предупреждением: это может произойти уже сегодня

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новые обстрелы могут произойти уже в ближайшее время.

"Мы знаем от разведок и наших партнеров, что россияне приготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Может быть сегодня этот удар: информация предыдущая такая, что на протяжении 48 часов. Пожалуйста, берегите себя — учитывайте сигналы воздушной тревоги", — обратился Зеленский к украинцам.

По его словам, Украина очень ждет понимания со стороны партнеров.

"ПВО — это первый приоритет, с которым именно партнеры могут помочь нам. Все договоренности должны выполняться — выполняться оперативно. МИД Украины, все наши дипломаты должны действовать быстрее, и потребности Украины должны звучать громче в мире, потому что это реальные потребности в защите жизни", — отметил Зеленский.

По его словам, важно, что обо всем, что происходит в Украине, о российских ударах против украинцев, о затягивании Россией своей войны все больше знают в ключевых странах-партнерах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг готовится к нанесению массированных ударов по территории Украины зимой. Российские войска уже сейчас активно накапливают ракеты и ударные дроны для будущих зимних атак.

Мониторинговые каналы сообщили, что по имеющейся информации, враг планирует производить за один месяц более 200 ракет разных видов. К тому же Россия уже накопила более 2000 ракет и 4000 дронов, которые могут применяться во время зимних атак.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20148
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