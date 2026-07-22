Путін задумав страшне: ворог уже підготував понад 2000 ракет та 4000 дронів

Ворог готується до завдання масованих ударів по території України взимку. Російські війська уже зараз активно накопичують ракети та ударні дрони для майбутніх зимових атак.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали повідомили, що за наявною інформацією, ворог планує виготовляти за один місяць, починаючи орієнтовно з наступного місяця:

70 крилатих ракет Х-101;

75 балістичних ракет “Іскандер-М”;

12 крилатих ракет “Іскандер-К”;

40 крилатих ракет “Калібр”;

7 аеробалістичних ракет “Кинджал”;

8 ракет Х-69.

Також, за інформацією, у ворога в запасах по ракетному озброєнню:

340 крилатих ракет Х-101;

480 крилатих ракет “Калібр”;

275 балістичних ракет “Іскандер-М”;

76 аеробалістичних ракет “Кинджал”;

220 гіперзвукових ракет Х-22/32;

660 протикорабельних ракет “Онікс”;

60 гіперзвукових ракет “Циркон”.

“Крім того, ворог планує орієнтовно у вересні модернізувати ракету Циркон до максимальної дальності 1550-1600 км”, — йдеться у повідомленні.

Також ворог накопичив понад 4000 дронів різних видів:

3470 ударних БпЛА;

460 реактивних БпЛА;

270 БпЛА-ракет “Бандероль”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська посилили обстріли України. У Центрі протидії дезінформації попереджали, що лідер РФ Путін дав наказ військам бити й далі по містах, обирати цілями житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Головна мета агресора — через терор змусити до капітуляції. Моніторингові канали повідомили, що за наявними даними, ворог здійснив доставку майже 40 балістичних ракет на північний напрямок (Брянська та Курська області), Таганрог та т.о. Крим.



