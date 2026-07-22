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Путін задумав страшне: ворог уже підготував понад 2000 ракет та 4000 дронів

Росія активно накопичує ракети до зимових атак - наявне озброєння уже рахують тисячами

22 липня 2026, 20:29
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Кречмаровская Наталия

Ворог готується до завдання масованих ударів по території України взимку. Російські війська уже зараз активно накопичують ракети та ударні дрони для майбутніх зимових атак. 

Путін задумав страшне: ворог уже підготував понад 2000 ракет та 4000 дронів

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали повідомили, що за наявною інформацією, ворог планує виготовляти за один місяць, починаючи орієнтовно з наступного місяця:

  • 70 крилатих ракет Х-101;

  • 75 балістичних ракет “Іскандер-М”;

  • 12 крилатих ракет “Іскандер-К”;

  • 40 крилатих ракет “Калібр”;

  • 7 аеробалістичних ракет “Кинджал”;

  • 8 ракет Х-69.

Також, за інформацією, у ворога в запасах по ракетному озброєнню:

  • 340 крилатих ракет Х-101;

  • 480 крилатих ракет “Калібр”;

  • 275 балістичних ракет “Іскандер-М”;

  • 76 аеробалістичних ракет “Кинджал”;

  • 220 гіперзвукових ракет Х-22/32;

  • 660 протикорабельних ракет “Онікс”;

  • 60 гіперзвукових ракет “Циркон”.

“Крім того, ворог планує орієнтовно у вересні модернізувати ракету Циркон до максимальної дальності 1550-1600 км”, — йдеться у повідомленні.

Також ворог накопичив понад 4000 дронів різних видів: 

  • 3470 ударних БпЛА;

  • 460 реактивних БпЛА;

  • 270 БпЛА-ракет “Бандероль”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська посилили обстріли України. У Центрі протидії дезінформації попереджали, що лідер РФ Путін дав наказ військам бити й далі по містах, обирати цілями житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Головна мета агресора — через терор змусити до капітуляції. Моніторингові канали повідомили, що за наявними даними, ворог здійснив доставку майже 40 балістичних ракет на північний напрямок (Брянська та Курська області), Таганрог та т.о. Крим. 




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