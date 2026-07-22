Путин задумал страшное: враг уже подготовил более 2000 ракет и 4000 дронов

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Кречмаровская Наталия
Враг готовится к нанесению массированных ударов по территории Украины зимой. Российские войска уже сейчас активно накапливают ракеты и ударные дроны для будущих зимних атак.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Мониторинговые каналы сообщили, что по имеющейся информации, враг планирует производить за один месяц, начиная ориентировочно со следующего месяца:
70 крылатых ракет Х-101;
75 баллистических ракет "Искандер-М";
12 крылатых ракет "Искандер-К";
40 крылатых ракет "Калибр";
7 аэробалистических ракет "Кинжал";
8 ракет Х-69.
Также, по информации, у врага в запасах по ракетному вооружению:
340 крылатых ракет Х-101;
480 крылатых ракет "Калибр";
275 баллистических ракет "Искандер-М";
76 аэробалистических ракет "Кинжал";
220 гиперзвуковых ракет Х-22/32;
660 противокорабельных ракет "Оникс";
60 гиперзвуковых ракет "Циркон".
Также враг накопил более 4000 дронов разных видов:
3470 ударных БпЛА;
460 реактивных БпЛА;
270 БпЛА-ракет "Бандероль".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска усилили обстрелы Украины. В Центре противодействия дезинформации предупреждали, что лидер РФ Путин наказал войскам избивать и дальше по городам, выбирать целями жилые дома, гражданскую инфраструктуру. Главная цель агрессора — через террор принудить к капитуляции. Мониторинговые каналы сообщили, что по имеющимся данным, враг осуществил доставку почти 40 баллистических ракет на северное направление (Брянская и Курская области), Таганрог и т.д. Крым.