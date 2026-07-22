Враг готовится к нанесению массированных ударов по территории Украины зимой. Российские войска уже сейчас активно накапливают ракеты и ударные дроны для будущих зимних атак.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы сообщили, что по имеющейся информации, враг планирует производить за один месяц, начиная ориентировочно со следующего месяца:

70 крылатых ракет Х-101;

75 баллистических ракет "Искандер-М";

12 крылатых ракет "Искандер-К";

40 крылатых ракет "Калибр";

7 аэробалистических ракет "Кинжал";

8 ракет Х-69.

Также, по информации, у врага в запасах по ракетному вооружению:

340 крылатых ракет Х-101;

480 крылатых ракет "Калибр";

275 баллистических ракет "Искандер-М";

76 аэробалистических ракет "Кинжал";

220 гиперзвуковых ракет Х-22/32;

660 противокорабельных ракет "Оникс";

60 гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Кроме того, враг планирует ориентировочно в сентябре модернизировать ракету Циркон до максимальной дальности 1550-1600 км", — говорится в сообщении.

Также враг накопил более 4000 дронов разных видов:

3470 ударных БпЛА;

460 реактивных БпЛА;

270 БпЛА-ракет "Бандероль".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска усилили обстрелы Украины. В Центре противодействия дезинформации предупреждали, что лидер РФ Путин наказал войскам избивать и дальше по городам, выбирать целями жилые дома, гражданскую инфраструктуру. Главная цель агрессора — через террор принудить к капитуляции. Мониторинговые каналы сообщили, что по имеющимся данным, враг осуществил доставку почти 40 баллистических ракет на северное направление (Брянская и Курская области), Таганрог и т.д. Крым.



