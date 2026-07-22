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Путин задумал страшное: враг уже подготовил более 2000 ракет и 4000 дронов

Россия активно накапливает ракеты до зимних атак - имеющееся вооружение уже считают тысячами

22 июля 2026, 20:29
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Кречмаровская Наталия

Враг готовится к нанесению массированных ударов по территории Украины зимой. Российские войска уже сейчас активно накапливают ракеты и ударные дроны для будущих зимних атак.

Путин задумал страшное: враг уже подготовил более 2000 ракет и 4000 дронов

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы сообщили, что по имеющейся информации, враг планирует производить за один месяц, начиная ориентировочно со следующего месяца:

  • 70 крылатых ракет Х-101;

  • 75 баллистических ракет "Искандер-М";

  • 12 крылатых ракет "Искандер-К";

  • 40 крылатых ракет "Калибр";

  • 7 аэробалистических ракет "Кинжал";

  • 8 ракет Х-69.

Также, по информации, у врага в запасах по ракетному вооружению:

  • 340 крылатых ракет Х-101;

  • 480 крылатых ракет "Калибр";

  • 275 баллистических ракет "Искандер-М";

  • 76 аэробалистических ракет "Кинжал";

  • 220 гиперзвуковых ракет Х-22/32;

  • 660 противокорабельных ракет "Оникс";

  • 60 гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Кроме того, враг планирует ориентировочно в сентябре модернизировать ракету Циркон до максимальной дальности 1550-1600 км", — говорится в сообщении.

Также враг накопил более 4000 дронов разных видов:

  • 3470 ударных БпЛА;

  • 460 реактивных БпЛА;

  • 270 БпЛА-ракет "Бандероль".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска усилили обстрелы Украины. В Центре противодействия дезинформации предупреждали, что лидер РФ Путин наказал войскам избивать и дальше по городам, выбирать целями жилые дома, гражданскую инфраструктуру. Главная цель агрессора — через террор принудить к капитуляции. Мониторинговые каналы сообщили, что по имеющимся данным, враг осуществил доставку почти 40 баллистических ракет на северное направление (Брянская и Курская области), Таганрог и т.д. Крым.




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