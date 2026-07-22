Майже 40 балістичних ракет може вдарити по Україні: де найбільша загроза

Російські війська посилили обстріли України. У Центрі протидії дезінформації попереджали, що лідер РФ Путін дав наказ військам бити й далі по містах, обирати цілями житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Головна мета агресора — через терор змусити до капітуляції.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали повідомили, що за наявними даними, ворог здійснив доставка балістичних ракет на північний напрямок, Таганрог та т.о. Крим:

16 ракет С-400/Іскандер у Брянську область

7 гіперзвукових ракет Циркон у Курську область

6 ракет Іскандер в Таганрог

10 протикорабельних ракет Онікс у т.о. Крим (для атак Одеської області).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Одеса залишається однією з головних цілей Росії. Це найбільший український порт, ключовий логістичний вузол та символ виходу України до Чорного моря. Останні атаки свідчать, що удари спрямовані не лише по портовій інфраструктурі, а й по цивільних об'єктах, що посилює психологічний тиск на населення. Штучний інтелект визначив головну мету ворога та змоделював найгірший сценарій.

У висновку — удари РФ по Одесі мають комплексну мету: послабити економіку України, ускладнити експорт, створити гуманітарні проблеми та чинити психологічний тиск на суспільство. Водночас сама по собі активізація атак навряд чи стане причиною масових протестів. Найбільший ризик соціальної напруги виникне у разі поєднання військових ударів із тривалими проблемами всередині країни: відсутністю базових послуг, економічними труднощами та втратою довіри до влади. У такій ситуації невдоволення людей може перейти з віртуального простору на вулиці.



