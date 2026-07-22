Российские войска усилили обстрелы Украины. В Центре противодействия дезинформации предупреждали, что лидер РФ Путин дал приказ войскам бить и дальше по городам, выбирать целями жилые дома, гражданскую инфраструктуру. Главная цель агрессора – через террор принудить к капитуляции.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы сообщили, что по имеющимся данным, враг осуществил доставку баллистических ракет на северное направление, Таганрог и в.о. Крым:

16 ракет С-400/Искандер в Брянске

7 гиперзвуковых ракет Циркон в Курской области

6 ракет Искандер в Таганрог

10 противокорабельных ракет Оникс в в.о. Крым (для атак Одесской области).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Одесса остается одной из главных целей России. Это самый большой украинский порт, ключевой логистический узел и символ выхода Украины к Черному морю. Последние атаки свидетельствуют, что удары направлены не только по портовой инфраструктуре, но и по гражданским объектам, что усугубляет психологическое давление на население. Искусственный интеллект определил главную цель врага и смоделировал худший сценарий.

В заключении — удары РФ по Одессе преследуют комплексную цель: ослабить экономику Украины, усложнить экспорт, создать гуманитарные проблемы и оказывать психологическое давление на общество. В то же время, сама по себе активизация атак вряд ли станет причиной массовых протестов. Наибольший риск социального напряжения возникнет при сочетании военных ударов с длительными проблемами внутри страны: отсутствием базовых услуг, экономическими трудностями и потерей доверия к власти. В такой ситуации недовольство людей может перейти из виртуального пространства на улицы.



