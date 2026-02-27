Зеленський окреслив межу війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині країна не може силою повернути всі окуповані території без надмірних людських втрат. Водночас Росія також не здатна досягти перемоги на полі бою. Про це глава держави сказав в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Під час розмови ведучий зауважив, що з Білого дому лунають заяви про нібито неможливість української перемоги та необхідність територіальних поступок заради миру.

У відповідь Зеленський наголосив: на цьому етапі повномасштабна військова деокупація коштувала б занадто дорого – передусім у життях військових і цивільних.

"Це надзвичайно складно і призведе до великих втрат. Але важливо інше: Росія також не перемагає. Вони не досягають своїх цілей, так само як і ми не програємо", — підкреслив президент.

Окремо він відповів на запитання, чому Україна просто не може відмовитися від Слов’янська і Краматорська задля припинення війни. За словами Зеленського, йдеться про українську територію, і дивно вимагати, щоб держава залишала власну землю. До того ж у цих містах нині перебувають близько 200 тисяч людей.

Президент застеріг: у разі відходу ЗСУ ці громадяни опинилися б під окупацією, з ризиком примусової паспортизації, мобілізації чи репресій – як це вже відбувалося в Луганську, Донецьку та Криму. Підсумовуючи, Зеленський наголосив: питання здачі Донбасу – це не лише "червона лінія", а й ключова лінія оборони держави.

