Путін готовий покласти непомірно росіян: яке місто хоче окупувати за будь-яку ціну

Росія перекидає на Куп'янський напрямок елементи як мінімум одного заново сформованого військового з'єднання. У Кремлі одержимі ідеєю знову повністю окупувати Куп'янськ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, артилеристи та зв'язківці 68-го окремого командного батальйону 34-ї артилерійської дивізії Московського військового округу вже ведуть бойові дії в цьому районі. Йдеться про відновлену радянську дивізію, про формування якої вперше стало відомо на початку 2024 року. Активне комплектування підрозділу фіксувалося й у січні 2026-го.

Експерти пов'язують розгортання з військовою реформою, запущеною ще за міністра оборони Сергія Шойгу. Вона передбачала відновлення Московського та Ленінградського військових округів та розширення структури армії.

ISW зазначає: перекидання нової дивізії може бути частиною підготовки до очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року. Хоча основний удар, ймовірно, буде зосереджений на так званому "поясі фортець" на Донеччині, активізація під Куп'янськом може означати спробу створити плацдарм для подальшого просування.

Водночас, український військовий оглядач Костянтин Машовець вказував, що резерви російського Західного угруповання фактично вже задіяні саме на Куп'янському напрямку, як одному з пріоритетних для Кремля. Це обмежує можливості наступу на Слов'янськ та інших ділянках фронту.

Аналітики вважають, що Кремль прагне зберегти ілюзію одночасного просування на всій лінії фронту. Проте будь-які успішні контратаки ЗСУ на окремих напрямках здатні зруйнувати цей образ та продемонструвати реальний дефіцит ресурсів у російської армії.

