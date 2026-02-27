logo

Война с Россией Путин готов положить немерено россиян: какой город хочет оккупировать любой ценой
НОВОСТИ

Путин готов положить немерено россиян: какой город хочет оккупировать любой ценой

Кремль перебрасывает переформированное соединение на фоне подготовки к весенне-летнему наступлению 2026 года

27 февраля 2026, 08:00
Автор:
Кравцев Сергей

Россия перебрасывает на Купянское направление элементы как минимум одного заново сформированного военного соединения. В Кремле одержимы идеей вновь полностью оккупировать Купянск. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Путин готов положить немерено россиян: какой город хочет оккупировать любой ценой

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, артиллеристы и связисты 68-го отдельного командного батальона 34-й артиллерийской дивизии Московского военного округа уже ведут боевые действия в этом районе. Речь идет о восстановленной советской дивизии, о формировании которой впервые стало известно в начале 2024 года. Активное комплектование подразделения фиксировалось и в январе 2026-го.

Эксперты связывают развертывание с военной реформой, запущенной еще при министре обороны Сергей Шойгу. Она предусматривала восстановление Московского и Ленинградского военных округов и расширение структуры армии.

ISW отмечает: переброска новой дивизии может быть частью подготовки к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года. Хотя основной удар, вероятно, будет сосредоточен на так называемом "поясе крепостей" в Донецкой области, активизация под Купянском может означать попытку создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

В то же время украинский военный обозреватель Константин Машовец указывал, что резервы российской Западной группировки фактически уже задействованы именно на Купянском направлении, как одном из приоритетных для Кремля. Это ограничивает возможности наступления на Славянск и других участках фронта.

Аналитики считают, что Кремль стремится сохранить иллюзию одновременного продвижения по всей линии фронта. Однако любые успешные контратаки ВСУ на отдельных направлениях способны разрушить этот образ и продемонстрировать реальный дефицит ресурсов у российской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — произошел переломный момент: теперь Москва стала полностью зависимой от Пекина.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-26-2026/
